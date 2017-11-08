Ученые нашли предка человека, жившего в эпоху динозавров

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Портсмут, 8 ноября. Исследователи из Университета Портсмута заявили об обнаружении останков древнейшего прямого предка человека, который обитал на Земле еще 145 миллионов лет назад. Два окаменевших зуба, принадлежавших, предположительно, предку человека, были обнаружены на юрском побережье графства Дорсет.

Incredible Fossil Teeth From Earliest Mammal Ancestors Have Been Found in The UK https://t.co/lJVpk5jMvJ pic.twitter.com/j9dHwD0FKR — Mr Futurist (@FuturistMr) November 8, 2017

Студент-палеонтолог Грант Смит обнаружил два зуба совершенно нового типа, которые позволили предположить прямое родство их обладателя с Homo sapiens, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

Древнейший предполагаемый предок человека получил латинское название Durlstotherim newmani и представлял собой небольшое ночное млекопитающее, существовавшее еще в эпоху динозавров и напоминавшее небольшую крысу. Несмотря на то, что существо ничем не напоминало людей или хотя бы обезьян, британские ученые не сомневаются в том, что рядом с древними ящерами обитал предок человека.