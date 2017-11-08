Названа дата возможного разрыва дипотношений России и Украины

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Москва, 8 ноября. Дипломатические отношения между Россией и Украиной могут быть разорваны в ноябре.

Как пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники в Верховной раде Украины, парламент страны рассмотрит документ о реинтеграции Донбасса, предусматривающий эти меры, 16 ноября 2017 года.

Ранее эта инициатива была предложена членом правящей фракции «Блок Петра Порошенко» Иваном Винником.

Газета.ru пишет, что ранее политик заявил, что дипломатические отношения между Россией и Украиной фактически уже разорваны. По мнению Винника, теперь нужно закрепить это на законодательном уровне.