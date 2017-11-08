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Лавров рассказал, к чему может привести обмен угрозами между США и КНДР
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    Лавров рассказал, к чему может привести обмен угрозами между США и КНДР

    8:54  8 Ноября 2017
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    Лавров рассказал, к чему может привести обмен угрозами между США и КНДР

    Вьетнам, 08 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, к чему может привести обмен угрозами между США и КНДР

    Данной темы глава российского МИД коснулся, комментируя заявления Дональда Трампа в Южной Корее, который вновь предупредил руководство КНДР «не недооценивать и не испытывать» США.

    «Мы убеждены, что обмен угрозами и даже обмен оскорблениями, а такие вещи тоже имели место с обеих сторон, ни к чему хорошему не приведет», — цитирует ТАСС главу МИД России.

    Как добавил министр, вместо того, чтобы угрожать друг другу, надо садиться за стол переговоров и вести диалог. «Мы убеждены, что альтернативы мирному урегулированию нет», — резюмировал Сергей Лавров.

    Автор: Константин Терехов
    #дональд трамп #сша #кндр #сергей лавров #мид рф
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