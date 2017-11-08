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Воронцевич об игре с «Химками»: Удаление тренера могло стать переломным моментом
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    Воронцевич об игре с «Химками»: Удаление тренера могло стать переломным моментом

    7:58  8 Ноября 2017
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    Воронцевич об игре с «Химками»: Удаление тренера могло стать переломным моментом

    Москва, 8 ноября. Форвард столичного ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич поделился эмоциями от главного баскетбольного дерби осени. Армейцы сумели разобраться с «Химками», несмотря на то, что проигрывали в первой половине игры (81:96). 

    По словам форварда, игра получилась непростая, а «удаление Димитриса Итудиса могло стать переломным моментом игры», однако команда наоборот сплотилась и стала играть предельно внимательно, пишут «Известия».

    «Когда судьи дают такие свистки, хочется посмотреть видеоповтор, чтобы рефери дали объяснения своим действиям. В целом мы сыграли очень хорошо, но промазали много открытых бросков. Если бы реализовали хотя бы половину из них, счет был бы еще крупнее», — отметил Воронцевич. 

    Баскетболист также добавил, что «Химки» играли отлично и боролись до финального свистка. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #цска #химки #итудис #дерби #воронцевич
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