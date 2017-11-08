Воронцевич об игре с «Химками»: Удаление тренера могло стать переломным моментом

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Москва, 8 ноября. Форвард столичного ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич поделился эмоциями от главного баскетбольного дерби осени. Армейцы сумели разобраться с «Химками», несмотря на то, что проигрывали в первой половине игры (81:96).

По словам форварда, игра получилась непростая, а «удаление Димитриса Итудиса могло стать переломным моментом игры», однако команда наоборот сплотилась и стала играть предельно внимательно, пишут «Известия».

Удаление @ItoudisD, невероятная игра Курбанова, страсть армейских болельщиков - в нашем репортаже!



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«Когда судьи дают такие свистки, хочется посмотреть видеоповтор, чтобы рефери дали объяснения своим действиям. В целом мы сыграли очень хорошо, но промазали много открытых бросков. Если бы реализовали хотя бы половину из них, счет был бы еще крупнее», — отметил Воронцевич.

Баскетболист также добавил, что «Химки» играли отлично и боролись до финального свистка.