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Скандал в московском театре: спектакль прервали из-за голого актера
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    Скандал в московском театре: спектакль прервали из-за голого актера

    7:52  8 Ноября 2017
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    Скандал в московском театре: спектакль прервали из-за голого актера

    Москва, 8 ноября. Спектакль студентов Школы-студии МХАТ был «с руганью» остановлен педагогом Щуки.

    Постановка «Янко круль албанскай» по пьесе дадаиста Зданевича была представлена публике в рамках театрального фестиваля «Подиум» в Москве.

    Во время спектакля «на сцену с руганью выскочил один из «заслуженных» педагогов Щуки, некий Поглазов, остановил спектакль, по причине «невозможности больше это терпеть», — говорится в сообщении телеграм-канала Super. Педагог стал «хамовато общаться с актерами, после чего покинул зал», в след за ним зал покинула большая часть студентов «некогда блистательного вуза». 

    Владимир Поглазов заявил, что студенты «оскорбили самое святое — зрителей», а действо с обнаженным актером на сцене напоминает публичный дом.

    Автор: Юлия Кошкина
    #театр
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