Скандал в московском театре: спектакль прервали из-за голого актера

Eto Поглазов, пытается понять современное искусство. И пусть останется на века этот великий момент. #янкокрульалбанскай #антихайп #кричит #какойто #дебил #из #зала #а #брусникинцы #это #любовь

Публикация от что это было? (@housedari) Ноя 6 2017 в 12:27 PST