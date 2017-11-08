Скандал в московском театре: спектакль прервали из-за голого актера
Москва, 8 ноября. Спектакль студентов Школы-студии МХАТ был «с руганью» остановлен педагогом Щуки.
Постановка «Янко круль албанскай» по пьесе дадаиста Зданевича была представлена публике в рамках театрального фестиваля «Подиум» в Москве.
Во время спектакля «на сцену с руганью выскочил один из «заслуженных» педагогов Щуки, некий Поглазов, остановил спектакль, по причине «невозможности больше это терпеть», — говорится в сообщении телеграм-канала Super. Педагог стал «хамовато общаться с актерами, после чего покинул зал», в след за ним зал покинула большая часть студентов «некогда блистательного вуза».
Владимир Поглазов заявил, что студенты «оскорбили самое святое — зрителей», а действо с обнаженным актером на сцене напоминает публичный дом.