Apple тестирует сервис перевода денег через сообщения в iMessage

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Вашингтон, 8 ноября. В приложении для обмена сообщениями iMessage в бета-режиме начал работать сервис денежных переводов Apple Pay Cash. Об этом сообщает TechCrunch.

Воспользоваться сервисом смогут обладатели устройств с операционной системой от компании Apple iOS 11.2 beta 2. Переводить можно будет средства с добавленной в Apple pay банковской карты. Отправлять запрос на получение денег пользователи смогут с помощью сообщения в сервисе iMessage.

Напомним, в начале ноября компания Apple выпустила новый смартфон IPhon X. По данным RT, очереди за новинкой в Москве начали выстраиваться за два дня до старта продаж.