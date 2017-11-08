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Apple тестирует сервис перевода денег через сообщения в iMessage
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    Apple тестирует сервис перевода денег через сообщения в iMessage

    7:45  8 Ноября 2017
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    Apple тестирует сервис перевода денег через сообщения в iMessage

    Вашингтон, 8 ноября. В приложении для обмена сообщениями iMessage в бета-режиме начал работать сервис денежных переводов Apple Pay Cash. Об этом сообщает TechCrunch.

    Воспользоваться сервисом смогут обладатели устройств с операционной системой от компании Apple iOS 11.2 beta 2. Переводить можно будет средства с добавленной в Apple pay банковской карты. Отправлять запрос на получение денег пользователи смогут с помощью сообщения в сервисе iMessage.

    Напомним, в начале ноября компания Apple  выпустила новый смартфон IPhon X. По данным RT, очереди за новинкой в Москве начали выстраиваться за два дня до старта продаж.

    Автор: Виталий Малясев
    #apple #iphone #apple pay
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