Слуцкий останется тренером «Халла», несмотря на серию неудач

В Избранное

Кингстон-апон-Халл, 8 ноября. Английский клуб Чемпионшипа «Халл Сити» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого проиграл три последних матча, пропустив в них 10 голов. В настоящее время команда расположилась на 20-й строчке в турнирной таблице — это худший результат за семь лет.

Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, боссы клуба верят в тренерский талант 46-летнего Слуцкого, пишут «Известия».

По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы клуба все прекрасно понимают и не спешат с отставкой тренера.

«Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается», — отметил он.

Собеседник также добавил, что Слуцкий доработает в «Халле» как минимум до конца сезона.