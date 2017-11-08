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Слуцкий останется тренером «Халла», несмотря на серию неудач
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    Слуцкий останется тренером «Халла», несмотря на серию неудач

    10:07  8 Ноября 2017
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    Слуцкий останется тренером «Халла», несмотря на серию неудач

    Кингстон-апон-Халл, 8 ноября. Английский клуб Чемпионшипа «Халл Сити» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого проиграл три последних матча, пропустив в них 10 голов. В настоящее время команда расположилась на 20-й строчке в турнирной таблице — это худший результат за семь лет.

    Однако, несмотря на имеющиеся проблемы, боссы клуба верят в тренерский талант 46-летнего Слуцкого, пишут «Известия»

    По словам источника, знакомого с ситуацией, боссы клуба все прекрасно понимают и не спешат с отставкой тренера.

    «Руководство клуба понимает все обстоятельства, которые сейчас не позволяют Слуцкому добиваться результата, поэтому вопрос об отставке тренера даже не рассматривается», — отметил он.

    Собеседник также добавил, что Слуцкий доработает в «Халле» как минимум до конца сезона.

    Автор: Дана Балан
    #футбол #слуцкий #чемпионшип #халл сити
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