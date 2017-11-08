Почти 70 тыс. человек лишились электроснабжения из-за аварии в Якутии
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Якутск, 8 ноября. Около 69 тысяч жителей районов Республики Саха остались без электроснабжения из-за аварийного отключения ВЛ 110 кВ Л-104 «Сунтар – Вилюйск».
Как рассказали в пресс-службе Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», неполадки были зафиксированы 8 ноября. В 9.24 по местному времени энергетики поставили дизельные электростанции.
Рабочие нашли в 55 километрах от села Сунтар повреждение одной из опор ЛЭП. Они зафиксировали повреждение высокочастотного оборудования связи.
Как пишет Газета.ru, сейчас идут аварийно-восстановительные работы.