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Почти 70 тыс. человек лишились электроснабжения из-за аварии в Якутии
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    Почти 70 тыс. человек лишились электроснабжения из-за аварии в Якутии

    7:40  8 Ноября 2017
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    Почти 70 тыс. человек лишились электроснабжения из-за аварии в Якутии

    Якутск, 8 ноября. Около 69 тысяч жителей районов Республики Саха остались без электроснабжения из-за аварийного отключения ВЛ 110 кВ Л-104 «Сунтар – Вилюйск».

    Как рассказали в пресс-службе Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго», неполадки были зафиксированы 8 ноября. В 9.24 по местному времени энергетики поставили дизельные электростанции.

    Рабочие нашли в 55 километрах от села Сунтар повреждение одной из опор ЛЭП. Они зафиксировали повреждение высокочастотного оборудования связи.

    Как пишет Газета.ru, сейчас идут аварийно-восстановительные работы. 

    Почти 70 тыс. человек лишились электроснабжения из-за аварии в Якутии

    Автор: Алия Садыкова
    #авария #якутия #электричество #элекроснабжение
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