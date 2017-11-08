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Лавров: Путин готов встретиться с Трампом на саммите АТЭС
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    Лавров: Путин готов встретиться с Трампом на саммите АТЭС

    8:00  8 Ноября 2017
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    Лавров: Путин готов встретиться с Трампом на саммите АТЭС

    Москва, 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

    «Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают», — приводит слова Лаврова ТАСС.

    По словам дипломата, в настоящее время графики лидеров двух государств согласовываются.

    Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. Он отметил, что в любом случае президенты обменяются мнениями по наиболее острым вопросам.

    По прогнозам экспертов, основными темами грядущих переговоров российского и американского лидеров станут борьба с международным терроризмом, ядерная угроза КНДР и урегулирование ситуации в Сирии.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #путин #трамп #атэс
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