В Берлине неизвестные украли 12 мини-памятников жертвам нацизма

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Берлин, 08 ноября. Неизвестные вандалы в течение одной ночи похитили с улиц столицы Германии 12 мини-памятников жертвам нацизма.

Речь идет о так называемых «камнях преткновения», которые, как сообщают местные СМИ, и раньше пропадали, но чтобы на протяжении буквально нескольких часов и в таком количестве – впервые.

Впрочем, количество похищенных мини-памятников могло быть и больше – как оказалось, кроме 12 украденных, полиция обнаружила еще четыре расшатанных памятника.

«Известия» напоминают, что «камни преткновения» представляют собой вмонтированные в брусчатку бетонные кубики, покрытые латунью. Они устанавливаются перед конкретными домами, жители которых погибли во время нацизма.