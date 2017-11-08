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В Берлине неизвестные украли 12 мини-памятников жертвам нацизма
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    В Берлине неизвестные украли 12 мини-памятников жертвам нацизма

    7:32  8 Ноября 2017
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    В Берлине неизвестные украли 12 мини-памятников жертвам нацизма

    Берлин, 08 ноября. Неизвестные вандалы в течение одной ночи похитили с улиц столицы Германии 12 мини-памятников жертвам нацизма.

    Речь идет о так называемых «камнях преткновения», которые, как сообщают местные СМИ, и раньше пропадали, но чтобы на протяжении буквально нескольких часов и  в таком количестве – впервые.

    Впрочем, количество похищенных мини-памятников могло быть и больше – как оказалось, кроме 12 украденных, полиция обнаружила еще четыре расшатанных памятника.

    «Известия» напоминают, что «камни преткновения» представляют собой вмонтированные в брусчатку бетонные кубики, покрытые латунью. Они устанавливаются перед конкретными домами, жители которых погибли во время нацизма.

    Автор: Константин Терехов
    #вандалы #берлин
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