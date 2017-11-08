Бразилия отвергла предложение Саудовской Аравии присоединиться к ОПЕК+

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Бразилиа, 8 ноября. Бразилия не приняла неформальное предложение Саудовской Аравии присоединиться к соглашению ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+).

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на секретаря по нефти, природному газу и возобновляемым источникам энергии министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Марсио Феликса.

По его словам, на прошлой неделе в телефонном звонке министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих попросил снизить объемы производства нефти.

«Они обеспокоены ростом производства в Бразилии. Мы уже объясняли, что Бразилия не может это сделать», — заявил Феликс.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года в Вене подписали соглашение о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Соглашение действует до конца марта 2018 года