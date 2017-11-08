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Истребитель ВВС Тайваня в ходе учений упал в море к северу от острова
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    Истребитель ВВС Тайваня в ходе учений упал в море к северу от острова

    7:29  8 Ноября 2017
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    Истребитель ВВС Тайваня в ходе учений упал в море к северу от острова

    Тайбэй, 8 ноября. Истребитель ВВС Тайваня упал в море к северу от острова во время учебного полета.

    Отмечается, что была потеряна связь с истребителем французского производства Dassault Mirage 2000. Как рассказали в командовании Военно-воздушных сил, по предварительной информации, самолет упал в море в 74 км от города Цилун.

    Газета Taipei Times передает, что  сейчас идет поисково-спасательная операция. На место возможного крушения прибыли катера и авиация.

    Как пишет Газета.ru, всего у Тайваня около 60 истребителей Mirage 2000. Они были закуплены у Франции в 1998 году.

    Истребитель ВВС Тайваня в ходе учений упал в море к северу от острова

    Автор: Алия Садыкова
    #истребитель #тайвань
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