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Назван самый популярный туристический город мира в 2017 году
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    Назван самый популярный туристический город мира в 2017 году

    7:50  8 Ноября 2017
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    Назван самый популярный туристический город мира в 2017 году

    Лондон, 8 ноября. В текущем году самым популярным туристическим направлением стал китайский Гонконг, который посетили около 25,7 млн туристов за прошедшие девять месяцев 2017 года. Соответствующие сведения распространили аналитики рейтинговой компании Euromonitor International.

    Крупнейшие города Азии разделили топ-10 списка самых популярных туристических городов мира, оспаривая первенство в борьбе за туристов с привычными туристическими направлениями. 

    Назван самый популярный туристический город мира в 2017 году

    Верхние три строчки списка наиболее популярных городов для туристов в 2017 году заняли, после Гонконга, Бангкок — туристический поток в Таиланд не ослабевает, несмотря ни на что — и Лондон, который остается европейской «меккой» для туристов. Как сообщает «Инфореактор», в 2017 году столицу Великобритании посетили 19,8 миллионов человек.

    Большинство остальных мест в списке десяти самых популярных туристических направлений занимают города Юго-Восточной Азии — торговый город-государство Сингапур, игорная столица Китая Макао, сосед Гонконга Шеньчжень и индонезийский Куала-Лумпур. Выбились из списка только Дубай — популярнейшая в мире «пересадочная столица», где многие туристы задерживаются, отправляясь на отдых в другие страны, и традиционно привлекающие массы людей Нью-Йорк и Париж.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о продаже в сверхпопулярном и сверхдорогом Гонконге небоскреба The Center за рекордные 5,15 млрд долларов.

    Автор: Валентин Меликов
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