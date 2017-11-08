Демократа Билла Де Блазио переизбрали на пост мэра Нью-Йорка

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Нью-Йорк, 8 ноября. Кандидат от демократической партии Билл де Блазио переизбран на пост мэра Нью-Йорка. По предварительным подсчетам он получил более 60% голосов.

Выборы мэра проходили в Нью-Йорке накануне. Избирательные участки были закрыты в 21 час по местному времени (5 утра по мск). 56-летний Де Блазио стал первым представителем демократической партии на этом посту, которому удалось остаться на нем на второй срок.

Победе Де Блазио была ожидаемой, сообщает РИА Новости. Кандидат от республиканцев на пост нью-йоркского мэра — 36-летняя Николь Маллиотакис – уступала Де Блазио по ходу компании.

Будучи главой Нью-Йорка, Де Блазио начал программу по увеличению числа доступного жилья, удерживал уровень преступности в мегаполисе на низком уровне. Эти задачи стали ключевыми и в его избирательной кампании. Маллиотакис выступала с резко консервативными взглядами в отношении вопросов иммиграции и однополых браков.