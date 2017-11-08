Джуд Лоу и Валерий Гергиев стали лауреатами премии Станиславского

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Москва, 8 ноября. Во вторник были названы имена новых лауреатов Премии Станиславского.

ХIII Международный фестиваль «Сезон Станиславского» пройдет в Москве с 8 ноября по 6 декабря. В программе фестиваля девять спектаклей театров из России, Литвы, Испании и Германии.

Во вторник были названы лауреаты ХХII премии Станиславского, в числе которых дирижер Валерий Гергиев и британские актеры Джуд Лоу и Энтони Шер.

В числе лауреатов премии профессор школы-студии МХАТ Мария Брусникина и Григорий Козлов (Санкт-Петербург) («Театральная педагогика»), актриса Александринского театра Елена Немзер («Мастерство актера»), режиссер Театра кукол из Хакасии Евгений Ибрагимов («Мастерство режиссера»), Татьяна Сельвинская («За вклад в искусство сценографии»).

Народная артистка СССР Алла Демидова получила премию Станиславского за выдающийся вклад в российское театральное искусство. Всемирно известный дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев отмечен за вклад в развитие музыкального театра. Премии Станиславского удостоены голландский режиссер Иво ван Хове, два английских актера Джуд Лоу и Энтони Шер.

Церемония вручения премии Станиславского состоится уже в 2018 году.