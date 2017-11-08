В Марий Эл пересчитали все государственное имущество

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Йошкар-Ола, 08 ноября. В Марий Эл провели полную инвентаризацию государственного имущества республики.

Мероприятия были проведены в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина на предмет выявления неиспользуемого имущества и принятия решения о его вовлечении в хозяйственный оборот.

Итак, в итоге по состоянию на 1 октября было проинвентаризировано более 4,1 тысяч объектов недвижимого имущества государственной собственности республики общей площадью около 1,8 миллионов квадратных метров.

Как сообщает МедиаПоток, по итогам инвентаризации предложено к списанию около 30 объектов недвижимости, к передаче в собственность МО около 70 объектов, а также запланировано принять в казну республики с целью приватизации 57 объектов.