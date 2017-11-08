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Трамп в Сеуле призвал Китай и Россию сократить связи с КНДР
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    Трамп в Сеуле призвал Китай и Россию сократить связи с КНДР

    7:19  8 Ноября 2017
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    Трамп в Сеуле призвал Китай и Россию сократить связи с КНДР

    Вашингтон, 8 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил в Сеуле с программной речью, в ходе которой призвал Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с КНДР.

    Как передает CNN, Трамп призвал каждую из стран, включая КНР и РФ, к реализации пунктов резолюции ООН. Он отметил, что необходимо снизить дипломатические отношения с северокорейским режимом. Также, по мнению американского лидера, нужно прервать взаимоотношения в области торговли и обмена технологиями.

    Как пишет Газета.ru, Трамп добавил, что КНДР и Ким Чен Ын стремится к конфликтам, чтобы отвлечь мировую общественность от «провала» своей страны. 

    Трамп в Сеуле призвал Китай и Россию сократить связи с КНДР

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #трамп #кндр #китай #сеул
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