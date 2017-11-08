Не испытывайте нас: Трамп пригрозил Северной Корее

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Сеул, 8 ноября. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Северную Корею не недооценивать силы Соединенных Штатов. Об этом передает телеканал CNN.

Лидер США призвал все страны разорвать отношения с Пхеньяном на всех уровнях.

Кроме того, Трамп призвал северокорейские власти не испытывать Вашингтон, сообщает Газета.Ru.

Read the full speech that US President Donald Trump delivered to South Korea's National Assembly https://t.co/k44nA0M4D3 pic.twitter.com/Cg9aW0PsmW — CNN (@CNN) November 8, 2017

«Я надеюсь, что я говорю не только от имени наших стран, но от имени всех цивилизованных стран, когда я сообщаю КНДР: не недооценивайте нас. Не испытывайте нас», — пригрозил американский президент.

Пхеньян, как считает Трамп, необходимо лишить любой поддержки.

Ранее миллиардер призвал Москву и Пекин ограничить связи с КНДР.