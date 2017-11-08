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Не испытывайте нас: Трамп пригрозил Северной Корее
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    Не испытывайте нас: Трамп пригрозил Северной Корее

    7:25  8 Ноября 2017
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    Не испытывайте нас: Трамп пригрозил Северной Корее

    Сеул, 8 ноября. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал Северную Корею не недооценивать силы Соединенных Штатов. Об этом передает телеканал CNN. 

    Лидер США призвал все страны разорвать отношения с Пхеньяном на всех уровнях.

    Кроме того, Трамп призвал северокорейские власти не испытывать Вашингтон, сообщает Газета.Ru

    «Я надеюсь, что я говорю не только от имени наших стран, но от имени всех цивилизованных стран, когда я сообщаю КНДР: не недооценивайте нас. Не испытывайте нас», — пригрозил американский президент. 

    Не испытывайте нас: Трамп пригрозил Северной Корее

    Пхеньян, как считает Трамп, необходимо лишить любой поддержки. 

    Ранее миллиардер призвал Москву и Пекин ограничить связи с КНДР. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #кндр #северная корея
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