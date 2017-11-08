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В авиакатастрофе над Мексиканским заливом погиб известный бейсболист
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    В авиакатастрофе над Мексиканским заливом погиб известный бейсболист

    7:15  8 Ноября 2017
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    В авиакатастрофе над Мексиканским заливом погиб известный бейсболист

    Вашингтон, 8 ноября. Известный в США бейсболист Рой Халладэй стал жертвой  произошедшей над Мексиканским заливом авиакатастрофы. Об этом сообщает New England Cable News.

    Авиакатастрофа произошла 7 ноября. Спортсмен лично управлял легкомоторным самолетом ICON A5, но в какой-то момент машина упала в воду. Халладэй находился на борту самолета один, сообщает Газета.ru.

    Рой Халладэй закончил профессиональную спортивную карьеру в 2013 году. Легкомоторный самолет ICON A5 он приобрел в октябре текущего года.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #авиакатастрофа #погибший
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