В авиакатастрофе над Мексиканским заливом погиб известный бейсболист

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Вашингтон, 8 ноября. Известный в США бейсболист Рой Халладэй стал жертвой произошедшей над Мексиканским заливом авиакатастрофы. Об этом сообщает New England Cable News.

Авиакатастрофа произошла 7 ноября. Спортсмен лично управлял легкомоторным самолетом ICON A5, но в какой-то момент машина упала в воду. Халладэй находился на борту самолета один, сообщает Газета.ru.

Рой Халладэй закончил профессиональную спортивную карьеру в 2013 году. Легкомоторный самолет ICON A5 он приобрел в октябре текущего года.