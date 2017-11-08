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Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:09  8 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 08 ноября. Киевские силовики в течение суток открывали огонь по территории Луганской народной республики 12 раз.

    По данным из оборонного ведомства ЛНР, обстрелы велись с позиций ВСУ сразу с нескольких направлений: Новотошковское, Крымское, Кряковка, Трехизбенка, Болотенное, Троицкое и Луганское.

    Под огонь киевских силовиков попали позиции народной милиции в окрестностях населенных пунктов Желобок, Пришиб, Сокольники, Красный Лиман, Пионерское, Калиново, Калиновка и Логвиново. 

    По уточненным данным, ВСУ при обстрелах территории ЛНР использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 120 и 82 мм, а также зенитные уcтановки ЗУ-23–2 и гранатометы разных видов.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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