Донбасс: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 08 ноября. Киевские силовики в течение суток открывали огонь по территории Луганской народной республики 12 раз.

По данным из оборонного ведомства ЛНР, обстрелы велись с позиций ВСУ сразу с нескольких направлений: Новотошковское, Крымское, Кряковка, Трехизбенка, Болотенное, Троицкое и Луганское.

Под огонь киевских силовиков попали позиции народной милиции в окрестностях населенных пунктов Желобок, Пришиб, Сокольники, Красный Лиман, Пионерское, Калиново, Калиновка и Логвиново.

По уточненным данным, ВСУ при обстрелах территории ЛНР использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, минометы 120 и 82 мм, а также зенитные уcтановки ЗУ-23–2 и гранатометы разных видов.