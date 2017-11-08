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Общество
Дополнительный поезд между Хабаровском и Владивостоком пустят под Новый год
Россия
Эксперт объяснил, что изменится с новыми правилами проезда круговых перекрестков в РФ
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    Эксперт объяснил, что изменится с новыми правилами проезда круговых перекрестков в РФ

    7:24  8 Ноября 2017
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    Эксперт объяснил, что изменится с новыми правилами проезда круговых перекрестков в РФ

    Санкт-Петербург, 8 ноября. Со вступлением в силу новых правил проезда круговых перекрестков в России автомобилисты, движущиеся по кольцу, получили преимущество в движении перед теми, кто въезжает на кольцо с примыкающих улиц. По мнению эксперта, такие изменения в правилах давно назревали и были востребованы автомобилистами.

    В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт напомнил, что многие кольцевые перекрестки в крупных городах России уже давно снабжаются знаками приоритета во избежание аварийности. Таким образом, в большинстве случаев российские автомобилисты не заметят изменений при их проезде.

    «Новые правила сделают движение по кольцу более безопасным, что должно положительно сказаться на уровне аварийности на дорогах, — объяснил зампредседателя петербургского «Общества вежливых автолюбителей» (ОВАЛ) Иван Попов. — С другой стороны, на популярных направлениях это может приводить к возникновению заторов на въездах на кольцо и увеличению пробок. Зато двигающиеся по кольцевым перекресткам автомобилисты будут чувствовать себя спокойно».

    Эксперт объяснил, что изменится с новыми правилами проезда круговых перекрестков в РФ

    Автор: Валентин Меликов
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