Эксперт объяснил, что изменится с новыми правилами проезда круговых перекрестков в РФ

В Избранное

Санкт-Петербург, 8 ноября. Со вступлением в силу новых правил проезда круговых перекрестков в России автомобилисты, движущиеся по кольцу, получили преимущество в движении перед теми, кто въезжает на кольцо с примыкающих улиц. По мнению эксперта, такие изменения в правилах давно назревали и были востребованы автомобилистами.

В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт напомнил, что многие кольцевые перекрестки в крупных городах России уже давно снабжаются знаками приоритета во избежание аварийности. Таким образом, в большинстве случаев российские автомобилисты не заметят изменений при их проезде.