Министр торговли в США завысил свое состояние, чтобы попасть в рейтинг Forbes

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Вашингтон, 8 ноября. Министр торговли Соединенных Штатов Америки Уилбур Росс может быть исключен из рейтинга миллиардеров по версии Forbes.

Как передает издание, редакция выяснила, что чиновник завысил свое состояние на 2 миллиарда доллара. Журналисты подробно изучили состояние Росс за последние годы и пришли к выводу, что 2 миллиардов долларов из 3,5 миллиарда в 2015 году, а также 3,7 миллиарда, указанных в отчете в 2016 году, никогда не существовало.

При этом политик рассказал, что 2 миллиарда долларов дал своей семье в доверительное управление, однако родственники опровергли его заявление.

Как пишет Газета.ru, Forbes исключит министра из списка.