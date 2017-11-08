Сирия: итоги расследования химических атак раскололи Совбез ООН

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Нью-Йорк, 8 ноября. На заседании Совбеза ООН по ситуации с применением химоружия в Сирии Россия и Китай не согласились с западными странами в оценке доклада СМР ОЗХО. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Совместный механизм по расследованию (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подготовил доклад, в котором возложил ответственность за применение отравляющего вещества зарин в Хан-Шейхуне на власти Сирии. Российская и американская сторона не сошлись в оценке результатов расследования. Россия указала на «посредственное качество» доклада и не выдерживающие критики выводы экспертов.

Камнем преткновения стало решение о продлении срока полномочий СМР. Россия и США предложили альтернативные проекты соответствующей резолюции. Американская сторона предлагает продлить срок полномочий СМР ООН и ОЗХО сразу на 24 месяца. В проекте США также предусмотрена возможность принятия мер в отношении Дамаска по предусматривающей применение военной силы главе VII Устава ООН.

Россия предложила продлить срок полномочий СМР ООН и ОЗХО до 16 мая 2018 года. Также в российском проекте резолюции содержится предписание провести переоценку «сделанных ранее выводов и заключений», так как Россия считает проведенное СМР расследование не соответствующим стандартам.

Агентство отмечает, что позицию США разделяют Великобритания и Франция. Россию поддержал Китай.

Напомним, срок полномочий СМР ООН и ОЗХО истекает 17 ноября. В конце октября США предложили продлить мандат комиссии до ноября 2018 года, но Россия наложила вето на подготовленный американской стороной проект резолюции, сообщает RT. На заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя предложил приостановить встречу до 7 ноября.