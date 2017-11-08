США разместили 44 ракеты системы ПРО на Аляске для защиты от Ирана и КНДР
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Вашингтон, 8 ноября. Соединенные Штаты Америки завершили размещение 44 ракет наземного базирования на военной базе Форт Грили на Аляске.
Как передает Defence News, работы были проведены Агентством по противоракетной обороне Минобороны страны совместно с компанией Boeing.
Отмечается, что комплекс может использоваться для перехвата ракет со стороны Северной Кореи и Ирана.
Как писала Газета.ru, ранее Пентагон заявил о необходимости увеличить финансирование ПРО на 136 миллионов долларов в 2017 году.