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США разместили 44 ракеты системы ПРО на Аляске для защиты от Ирана и КНДР
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    США разместили 44 ракеты системы ПРО на Аляске для защиты от Ирана и КНДР

    6:59  8 Ноября 2017
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    США разместили 44 ракеты системы ПРО на Аляске для защиты от Ирана и КНДР

    Вашингтон, 8 ноября. Соединенные Штаты Америки завершили размещение 44 ракет наземного базирования на военной базе Форт Грили на Аляске.

    Как передает Defence News, работы были проведены Агентством по противоракетной обороне Минобороны страны совместно с компанией Boeing.

    Отмечается, что комплекс может использоваться для перехвата ракет со стороны Северной Кореи и Ирана.

    Как писала Газета.ru, ранее Пентагон заявил о необходимости увеличить финансирование ПРО на 136 миллионов долларов в 2017 году. 

    США разместили 44 ракеты системы ПРО на Аляске для защиты от Ирана и КНДР

     

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #пентагон
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