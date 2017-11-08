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На поводу у графоманов: Twitter увеличил число символов до 280
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    На поводу у графоманов: Twitter увеличил число символов до 280

    6:54  8 Ноября 2017
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    На поводу у графоманов: Twitter увеличил число символов до 280

    Вашингтон, 08 ноября. Пользователи сервиса микроблогов Twitter получили возможность писать посты объемом в два раза больше прежнего.

    Руководство социальной сети накануне официально объявило о том, максимальное допустимое число знаков в каждом из сообщений теперь составляет 280 знаков. Раньше, напомним, пользователи были ограничены 140 знаками.

    О намерении увеличить лимит знаков в постах в Twitter объявили еще два месяца назад, все это время шла работа по тестированию функции. При этом пользоваться новыми возможностями могут далеко на все!

    Как сообщают «Известия», увеличение числа символов не коснулось японского, корейского и китайского языков.

    Автор: Константин Терехов
    #twitter
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