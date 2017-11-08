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В России проведут конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог
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    В России проведут конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог

    6:50  8 Ноября 2017
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    В России проведут конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог

    Санкт-Петербург, 7 ноября. Российская венчурная компания, фонд «Сколково», а также Агентство стратегических инициатив в 2018 году планируют запустить конкурсы с целью развития инновационных технологий. Один из конкурсов будет посвящен созданию беспилотного автомобиля, способного ездить по зимним дорогам.

    Приз получит автомобиль, который сможет проехать в условиях полигона зимнего города с гололедом. Ему предстоит продемонстрировать мастерство в условиях плохой видимости и занесенных дорожных знаков.  

    Издание Газета.ru пишет, как рассказал генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко, также будет объявлено состязание по разработке водородных топливных элементов.

    Как пишет ТАСС, на проведение и призовой фонд конкурсов из госбюджета на следующие три года выделено по 600 миллионов рублей в год.  

    В России проведут конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог

    Автор: Алия Садыкова
    #беспилотник
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