В России проведут конкурс на создание беспилотного автомобиля для зимних дорог

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Российская венчурная компания, фонд «Сколково», а также Агентство стратегических инициатив в 2018 году планируют запустить конкурсы с целью развития инновационных технологий. Один из конкурсов будет посвящен созданию беспилотного автомобиля, способного ездить по зимним дорогам.

Приз получит автомобиль, который сможет проехать в условиях полигона зимнего города с гололедом. Ему предстоит продемонстрировать мастерство в условиях плохой видимости и занесенных дорожных знаков.

Издание Газета.ru пишет, как рассказал генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко, также будет объявлено состязание по разработке водородных топливных элементов.

Как пишет ТАСС, на проведение и призовой фонд конкурсов из госбюджета на следующие три года выделено по 600 миллионов рублей в год.