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Политика
Трамп отменил поездку в корейскую демилитаризованную зону из-за тумана
Политика
Трамп отменил поездку в корейскую демилитаризованную зону из-за тумана
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    Трамп отменил поездку в корейскую демилитаризованную зону из-за тумана

    6:38  8 Ноября 2017
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    Трамп отменил поездку в корейскую демилитаризованную зону из-за тумана

    Вашингтон, 8 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был вынужден отменить сове посещение демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей из-за непогоды.

    Как пишут американские СМИ, вертолет с Трампом вылетел к месту из Сеула, но вернулся обратно. Отмечается, что политик предпринял утром попытку незапланированного визита в демилитаризованную зону, разделяющую два государства. Он был остановлен сообщениями о плохой погоде.

    Как пишет Газета.ru, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс добавила: американская сторона надеялась, что туман рассеется, однако позже погодные условия ухудшились. 

    Трамп отменил поездку в корейскую демилитаризованную зону из-за тумана

    Автор: Алия Садыкова
    #трамп #кндр #южная корея
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