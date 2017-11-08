Трамп отменил поездку в корейскую демилитаризованную зону из-за тумана

В Избранное

Вашингтон, 8 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп был вынужден отменить сове посещение демилитаризованной зоны между КНДР и Южной Кореей из-за непогоды.

Как пишут американские СМИ, вертолет с Трампом вылетел к месту из Сеула, но вернулся обратно. Отмечается, что политик предпринял утром попытку незапланированного визита в демилитаризованную зону, разделяющую два государства. Он был остановлен сообщениями о плохой погоде.

Как пишет Газета.ru, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс добавила: американская сторона надеялась, что туман рассеется, однако позже погодные условия ухудшились.