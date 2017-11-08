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Россияне напомнили историку из ФРГ о красном флаге над Рейхстагом в мае 45-го
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    Россияне напомнили историку из ФРГ о красном флаге над Рейхстагом в мае 45-го

    6:33  8 Ноября 2017
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    Россияне напомнили историку из ФРГ о красном флаге над Рейхстагом в мае 45-го

    Москва, 08 ноября. Жители России напомнили немецкому историку Роману Теппелю о том, что советский флаг над Рейхстагом в мае 1945 году не был мифом.

    Реакция россиян в социальных сетях была вызвана мнением ученого по поводу успеха советских войск на Курской дуге. По мнению Теппеля никакого успеха не было, и это есть ни что иное, как миф.

    Как пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, историк как будто проделал большую работу, «скрупулезно» изучая архивы, и «объективно опроверг» советскую и российскую версию о «грандиозном успехе» под Курском.

    «Изучив» и «проанализировав» все документы, Теппель неожиданно пришел к выводу, что численное превосходство советских войск «нивелирует» утверждения о тактической победе генералов Красной Армии над управленцами вермахта.

    Как сообщает «Экономика сегодня», подобные высказывания историка из ФРГ возмутили россиян, которые, не стесняясь в выражениях, указали Роману Теппелю, что есть миф, а что нет.

    «Правда в том, что советский флаг был поднят в Берлине в мае 1945 года, и это не миф, а остальное – словоблудие», — главный посыл комментариев, на которые немецкий ученый вряд ли что-то может возразить.

    Автор: Константин Терехов
    #великая отечественная война #рейхстаг
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