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Москва, 08 ноября. Жители России напомнили немецкому историку Роману Теппелю о том, что советский флаг над Рейхстагом в мае 1945 году не был мифом.

Реакция россиян в социальных сетях была вызвана мнением ученого по поводу успеха советских войск на Курской дуге. По мнению Теппеля никакого успеха не было, и это есть ни что иное, как миф.

Как пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, историк как будто проделал большую работу, «скрупулезно» изучая архивы, и «объективно опроверг» советскую и российскую версию о «грандиозном успехе» под Курском.

«Изучив» и «проанализировав» все документы, Теппель неожиданно пришел к выводу, что численное превосходство советских войск «нивелирует» утверждения о тактической победе генералов Красной Армии над управленцами вермахта.

Как сообщает «Экономика сегодня», подобные высказывания историка из ФРГ возмутили россиян, которые, не стесняясь в выражениях, указали Роману Теппелю, что есть миф, а что нет.