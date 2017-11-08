В Красноярске назвали 7 новых остановок

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Красноярск, 8 ноября. Сразу семь новых остановок общественного транспорта получили названия в Красноярске, указ об их наименовании накануне подписал мэр города Сергей Еремин. Об этом сообщает портал Dela.ru.

По данным издания, новые автобусные остановки находятся на улицах Чернышевского, Мартынова и Караульной.

В районе дома 77 на ул. Чернышевского остановка получила название «Детский сад». У дома 12 по ул. Дмитрия Мартынова остановку назвали «ТРЦ Покровский». На улице Караульной остановочные пункты установлены у домов 84, 41, 33, 38 и 3. Они получили названия «Улица Караульная», «Жилой комплекс «Квадро», «Автоцентр», «Микрорайон Яблони» и «Улица 2-я Брянская».

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что почти все установленные недавно остановки уже пострадали от сильного ветра.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о страшном ДТП с участием общественного транспорта в Красноярском крае. На трассе Р-255 «Сибирь» перевернулся пассажирский автобус, в котором помимо водителя находились 34 человека. В результате ДТП пострадали 10 человек.