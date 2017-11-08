Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп отменил поездку в корейскую демилитаризованную зону из-за тумана
Общество
Составлен топ-10 автомобилей с коробкой автомат на рынке России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Составлен топ-10 автомобилей с коробкой автомат на рынке России

    6:13  8 Ноября 2017
    43

    Составлен топ-10 автомобилей с коробкой автомат на рынке России

    Москва, 08 ноября. Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей с автоматической коробкой на рынке России по итогам девяти месяцев года.

    Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», лидером топ-10 стал KIA Rio, которых в январе-сентябре 2017-го было продано почти 45 тысяч экземпляров, что на 31,3% больше, чем за АППГ.

    Составлен топ-10 автомобилей с коробкой автомат на рынке России

    На втором месте — Hyundai Solaris, продажи которого упали на 18% и составили по итогам девяти месяцев текущего года 32,3 тысяч. Третью позицию занимает Hyundai Creta, коих было продано 27,3 тысячи моделей (рост – почти в пять раз).

    В топ-10 автомобилей с коробкой автомат на рынке России также попали Toyota RAV4 (22,4 тысячи), Toyota Camry (21,4 тыс.), Volkswagen Polo (18,5 тысячи), Volkswagen Tiguan (17,1 тыс.), KIA Sportage (14,9 тысячи), Nissan X-Trail (13,3 тыс.) и Mazda CX-5 (12,8 тысячи).

    Составлен топ-10 автомобилей с коробкой автомат на рынке России

    Как отмечается, при составлении рейтинга учитывались не только продажи классических «автоматов», но и реализация легковых автомобилей, укомплектованных вариатором или «роботом».

    Добавим, что по итогам девяти месяцев года в стране было продано в общей сложности более 566 тысяч автомобилей с автоматической коробкой. К слову – это 54,1% от всего рынка.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #автомобили #hyundai solaris #kia rio #volkswagen polo #volkswagen tiguan #kia sportage #hyundai creta #mazda cx-5 #toyota camry #toyota rav4 #nissan x-trail
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        905
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        146
        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        0:56   8 Ноября 2017
        629
        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        23:05   7 Ноября 2017
        326