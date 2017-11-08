Составлен топ-10 автомобилей с коробкой автомат на рынке России

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Москва, 08 ноября. Эксперты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей с автоматической коробкой на рынке России по итогам девяти месяцев года.

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», лидером топ-10 стал KIA Rio, которых в январе-сентябре 2017-го было продано почти 45 тысяч экземпляров, что на 31,3% больше, чем за АППГ.

На втором месте — Hyundai Solaris, продажи которого упали на 18% и составили по итогам девяти месяцев текущего года 32,3 тысяч. Третью позицию занимает Hyundai Creta, коих было продано 27,3 тысячи моделей (рост – почти в пять раз).

В топ-10 автомобилей с коробкой автомат на рынке России также попали Toyota RAV4 (22,4 тысячи), Toyota Camry (21,4 тыс.), Volkswagen Polo (18,5 тысячи), Volkswagen Tiguan (17,1 тыс.), KIA Sportage (14,9 тысячи), Nissan X-Trail (13,3 тыс.) и Mazda CX-5 (12,8 тысячи).

Как отмечается, при составлении рейтинга учитывались не только продажи классических «автоматов», но и реализация легковых автомобилей, укомплектованных вариатором или «роботом».

Добавим, что по итогам девяти месяцев года в стране было продано в общей сложности более 566 тысяч автомобилей с автоматической коробкой. К слову – это 54,1% от всего рынка.