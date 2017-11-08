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Политика
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Украина
Азаров посоветовал украинским СМИ «врать синхронно и одинаково»
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    Азаров посоветовал украинским СМИ «врать синхронно и одинаково»

    6:05  8 Ноября 2017
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    Азаров посоветовал украинским СМИ «врать синхронно и одинаково»

    Киев, 8 ноября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опроверг сообщения украинских СМИ о росте ВВП страны. Свое мнение политик высказал в социальной сети Facebook.

    Политик привел примеры новостных заголовков. Один из них говорит о росте ВВП страны, остальные рассказывают о провалах в различных сферах экономики, в том числе в производстве стали и электроэнергии. Кроме того, Азаров указал на падение курса национальной валюты и рост проблемных кредитов в банковской системе Украины.

    Из этого Азаров сделал вывод, что сообщения СМИ о росте ВВП Украины не соответствуют реальному положению дел.

    «Можно только посоветовать киевским СМИ как-то врать синхронно и одинаково, иначе возникает разнобой и непонимание, правда только у тех, кто привык думать «своей головой», а не «заглатывать зомбоновости», — отмечает Азаров.

    Напомним, ранее сайт RT сообщил, что Минэкономразвития Украины ввело санкции в отношении 18 российских компаний.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #азаров #экономика #ввп
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