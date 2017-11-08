СМИ сообщили, когда Украина может разорвать дипотношения с Россией

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Киев, 08 ноября. Стали известны предполагаемые сроки разрыва дипломатических отношений Украины и России.

Как сообщает «Коммерсант», закон о реинтеграции Донбасса, в котором есть соответствующий пункт, будет рассмотрен во втором чтении депутатами Верховной Рады 16 ноября.

Инициатором предложения о включении статьи, предусматривающую разрыв дипотношений между двумя государствами, был депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

Эксперты считают, что закон будет поддержан большинством голосов и ляжет на подпись президенту Порошенко. В случае его подписания представлять интересы незалежной в России будет Белоруссия или Швейцария.

