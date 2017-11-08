Новые правила проезда круговых перекрестков вступили в силу 8 ноября

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Москва, 8 ноября. Сегодня в России выступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Об этом сообщает Газета.ru.

Регулировать порядок проезда перекрестков с круговым движением будет пункт 13.11(1) ПДД. Теперь при въезде на перекресток водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые уже движутся по нему.

Напомним, в конце октября сайт RT сообщил, что глава Кабмина Дмитрий Медведев подписал вносящее изменение в ПДД постановление правительства. Целью изменений названы улучшение организации движения и повышение безопасности.