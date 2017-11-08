Если бы не было Октябрьской революции: Жириновский пофантазировал на тему

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Москва, 08 ноября. Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» пофантазировал на тему «Если бы не было Октябрьской революции».

«Переворот в 1917 году был не нужен, никаких условий для совершения революции не было. Законодательство царской России было самым мощным социальным законодательством, бюджет был профицитным, в отличие от того, что есть сейчас», — заявил лидер ЛДПР в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Средняя зарплата в 1913 году была 50 тысяч рублей в месяц в пересчете на нынешние деньги. Купить хлеба, молока и картошки среднестатистический россиянин мог в два раза больше, чем может нынешний житель России. В театр можно было сходить в 15 раз дешевле, в кино – в три раза дешевле. Граждане в среднем могли себе позволить снять в аренду 140 квадратных метров, а сегодня – 40», — продолжил Жириновский.