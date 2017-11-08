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Если бы не было Октябрьской революции: Жириновский пофантазировал на тему
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    Если бы не было Октябрьской революции: Жириновский пофантазировал на тему

    5:36  8 Ноября 2017
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    Если бы не было Октябрьской революции: Жириновский пофантазировал на тему

    Москва, 08 ноября. Председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» пофантазировал на тему «Если бы не было Октябрьской революции».

    «Переворот в 1917 году был не нужен, никаких условий для совершения революции не было. Законодательство царской России было самым мощным социальным законодательством, бюджет был профицитным, в отличие от того, что есть сейчас», — заявил лидер ЛДПР в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

    «Средняя зарплата в 1913 году была 50 тысяч рублей в месяц в пересчете на нынешние деньги. Купить хлеба, молока и картошки среднестатистический россиянин мог в два раза больше, чем может нынешний житель России. В театр можно было сходить в 15 раз дешевле, в кино – в три раза дешевле. Граждане в среднем могли себе позволить снять в аренду 140 квадратных метров, а сегодня – 40», — продолжил Жириновский.

    «Если бы не было революции, то мы бы запустили первый спутник не в 1957 году, а в 1937-м, а первый полет в космос человека был бы не в 1961 году, а в 1951-м!», — высказал свои предположения по поводу возможного хода истории председатель ЛДПР.

    Автор: Константин Терехов
    #владимир жириновский #октябрьская революция #вечер с владимиром соловьевым
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