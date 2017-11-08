Транзитный «коридор» России в обход Прибалтики и Суэцкого канала вызвал интерес в Иране

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Тегеран, 8 ноября. Иран проявляет интерес и готов оказать поддержку новому транзитному коридору из Индии в ЕС по территории России. Об этом сообщает портал New Inform.

По данным издания, представитель Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад заявил о существенном росте грузооборота морских портов страны. При этом в Иране продолжают предпринимать усилия по дальнейшему развитию портовой инфраструктуры, которая должна стать одной из ключевых составляющих логистического коридора России «Север-ЮГ». Растад заявил, что для «оживления» проекта Иран заказал в Индии портовое оборудование на сумму 85 млн долларов.

Издание отмечает, что приведенные чиновником данные говорят об оживлении в Иране интереса к транзитному «коридору» по территории России и готовности Индии поставлять свои грузы в Евросоюз в обход Суэцкого канала и стран Прибалтики.