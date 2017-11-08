Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп отменил поездку в корейскую демилитаризованную зону из-за тумана
Экономика
Транзитный «коридор» России в обход Прибалтики и Суэцкого канала вызвал интерес в Иране
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Транзитный «коридор» России в обход Прибалтики и Суэцкого канала вызвал интерес в Иране

    5:28  8 Ноября 2017
    87

    Транзитный «коридор» России в обход Прибалтики и Суэцкого канала вызвал интерес в Иране

    Тегеран, 8 ноября. Иран проявляет интерес и готов оказать поддержку новому транзитному коридору из Индии в ЕС по территории России. Об этом сообщает портал New Inform.

    По данным издания, представитель Организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад заявил о существенном росте грузооборота морских портов страны. При этом в Иране продолжают предпринимать усилия по дальнейшему развитию портовой инфраструктуры, которая должна стать одной из ключевых составляющих логистического коридора России «Север-ЮГ». Растад заявил, что для «оживления» проекта Иран заказал в Индии портовое оборудование на сумму 85 млн долларов.

    Издание отмечает, что приведенные чиновником данные говорят об оживлении в Иране интереса к транзитному «коридору» по территории России и готовности Индии поставлять свои грузы в Евросоюз в обход Суэцкого канала и стран Прибалтики.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #иран #транзит #торговля
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        905
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        146
        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        0:56   8 Ноября 2017
        629
        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        23:05   7 Ноября 2017
        326