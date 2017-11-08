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Украина
Азаров поставил диагноз украинской власти
Украина
Азаров поставил диагноз украинской власти
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    Азаров поставил диагноз украинской власти

    4:50  8 Ноября 2017
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    Азаров поставил диагноз украинской власти

    Киев, 8 ноября. Государственная система на Украине развалена, в стране работает лишь защищающая бандитскую власть карательно-репрессивная машина. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

    По словам политика, в стране продолжается разгул криминала, совершается множество преступлений, в том числе похищений людей, грабежей и убийств, за которые никто не несет ответственности.

    «Можно однозначно констатировать, что государственная система управления развалена. Единственное, что еще более или менее работает, это карательно-репрессивная машина, защищающая эту бандитскую власть», — отметил Азаров.

    Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что по данным военного прокурора страны Анатолия Матиоса, не боевые потери в украинской армии достигли 10 тысяч человек. Политик назвал цифру ужасной, и подчеркнул, что такого явления в вооруженных силах страны раньше не было. По мнению Азарова, причиной стольких смертей стали алкоголь, драки, применение оружия, аварии, болезни и наркотики.

    «Более 10 тыс. человек — потери, и никто за это не ответил — вот характеристика того режима, который взялся управлять Украиной», — поставил диагноз украинским властям политик.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #азаров
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