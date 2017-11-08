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Москва, 8 ноября. Введенные Украиной санкции создадут проблемы Южной угольной компании, так как южные порты забиты углем из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РБК.

«Переориентировать поставки на экспорт будет сложно, потому что все южные порты сейчас забиты углем из ЛДНР», — сообщил представитель «Южтранса».

По данным издания, компания поставляет на Украину 70-80 тысяч тонн угля, который добывается на шахтах в Ростовской области. Также «Южтранс» поставляет уголь в Польшу и Молдавию.