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Украина
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«Порты забиты углем из ЛНР и ДНР» — «Южтранс» рассказал о трудностях из-за украинских санкций
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    «Порты забиты углем из ЛНР и ДНР» — «Южтранс» рассказал о трудностях из-за украинских санкций

    4:29  8 Ноября 2017  /обновлено: 4:51  08 Ноября 2017
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    «Порты забиты углем из ЛНР и ДНР» — «Южтранс» рассказал о трудностях из-за украинских санкций

    Москва, 8 ноября. Введенные Украиной санкции создадут проблемы Южной угольной компании, так как южные порты забиты углем из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает РБК.

    «Переориентировать поставки на экспорт будет сложно, потому что все южные порты сейчас забиты углем из  ЛДНР», — сообщил представитель «Южтранса».

    По данным издания, компания поставляет на Украину 70-80 тысяч тонн угля, который добывается на шахтах в Ростовской области. Также «Южтранс» поставляет уголь в Польшу и Молдавию.

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #днр #россия #украина #лнр #уголь
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