Журналисты провели рейд «в поисках украинского языка» в кафе Харькова

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Харьков, 8 ноября. Украинские журналисты провели рейд по общественным местам в Харькове и обнаружили, что в большинстве заведений города предпочитают пользоваться русским языком. Сюжет о прошедшем рейде вышел в программе «Гроши» на украинском телеканале «1+1».

Журналисты посетили несколько заведений общепита, но нигде не смогли найти меню на украинской мове. При этом в ряде кафе меню оказалось переведено на английский язык.

В большинстве заведений отсутствие государственного языка объяснили российскими стандартами в работе. Но в ресторане «Харитоновъ» официант прямо заявил журналистам, что Харьков «больше русский город». Его позицию поддержала администратор заведения, добавив, что город всегда считался русским и продолжает оставаться таковым.