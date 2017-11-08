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Украина
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Украина
Журналисты провели рейд «в поисках украинского языка» в кафе Харькова
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    Журналисты провели рейд «в поисках украинского языка» в кафе Харькова

    4:10  8 Ноября 2017
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    Журналисты провели рейд «в поисках украинского языка» в кафе Харькова

    Харьков, 8 ноября. Украинские журналисты провели рейд по общественным местам в Харькове и обнаружили, что в большинстве заведений города предпочитают пользоваться русским языком. Сюжет о прошедшем рейде вышел в программе «Гроши» на украинском телеканале «1+1».

    Журналисты посетили несколько заведений общепита, но нигде не смогли найти меню на украинской мове. При этом в ряде кафе меню оказалось переведено на английский язык.

    В большинстве заведений отсутствие государственного языка объяснили российскими стандартами в работе. Но в ресторане «Харитоновъ» официант прямо заявил журналистам, что Харьков «больше русский город». Его позицию поддержала администратор заведения, добавив, что город всегда считался русским и продолжает оставаться таковым.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #харьков #украинскийязык
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