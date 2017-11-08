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Сирия: российские саперы обезвредили в Дейр-эз-Зоре 633 взрывоопасных объекта за сутки
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    Сирия: российские саперы обезвредили в Дейр-эз-Зоре 633 взрывоопасных объекта за сутки

    3:53  8 Ноября 2017  /обновлено: 4:08  08 Ноября 2017
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    Сирия: российские саперы обезвредили в Дейр-эз-Зоре 633 взрывоопасных объекта за сутки

    Дамаск, 8 ноября. За сутки российские саперы проверили 22 гектара на территории Дейр-эз-Зора и в его окрестностях, в ходе проверки обнаружено 633 взрывоопасных предмета. Такие данные озвучены на брифинге Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

    По данным Центра, специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки проверили 22 гектара территории Дейр-эз-Зора и окрестностей города. Саперы обследовали 5 километров дорог и 32 здания, нашли и уничтожили 633 взрывоопасных предмета.

    Продолжилась работа по возвращению покинувших из-за боевых действий свои дома граждан в родные места. За сутки домой вернулся 61 человек, в том числе 33 человека в провинции Алеппо и по 14 человек в провинциях Хама и Хомс.

    Кроме того, офицеры Центра совместно с представителями вооруженной оппозиции и правительственными силами обеспечили безопасный проезд гумконвоя ООН в населенный пункт Эт-Тайба провинции Даръа.

    Также сотрудники Центра примирения враждующих сторон в Сирии продолжили участие в восстановлении социальных объектов в стране. В провинции Риф Дамаск силами местной администрации и Комитета национального образования республики восстановлена школа на 400 учеников. В провинции Эль-Кунейтра восстановлена выведенная из строя боевиками трансформаторная станция, обеспечивающая работу основных социальных объектов. В Алеппо в школе «Абу-Халиль-Алькабани» прошел детский спортивный праздник. Безопасность на мероприятии обеспечили военнослужащие российской военной полиции.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #алеппо #дейр-эз-зор #центр по примирению
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