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Весь мир
Представитель Госдепа съязвила о желании Сирии выполнять соглашение по климату
Весь мир
Представитель Госдепа съязвила о желании Сирии выполнять соглашение по климату
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    Представитель Госдепа съязвила о желании Сирии выполнять соглашение по климату

    3:20  8 Ноября 2017
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    Представитель Госдепа съязвила о желании Сирии выполнять соглашение по климату

    Вашингтон, 8 ноября. Представитель Госдепа США Хизер Науэрт язвительно ответила на замечание журналиста о том, что Сирия решила присоединиться к Парижскому соглашению, тогда как США рискуют остаться изгоем в вопросах сохранения климата.

    «Сирии нужно сначала озаботиться тем, чтобы не травить газом свой собственный народ», — заявила Науэрт.

    Представитель Госдепа подчеркнула, что 40% энергетики США работает на угле. По словам Науэрт, Соединенные Штаты будут рады заключить сделку по климату, которая будет выгодна для промышленности страны.

    Ранее Газета.ru сообщила о намерении Сирии присоединиться к Парижскому соглашению. Республика стала последней страной, которая объявила о намерении исполнять его требования. Тогда как США стали единственной страной, объявившей о выходе из него.

    Напомним, шутка представителя Госдепа могла быть вызвана публикацией доклада Совместного механизма по расследованию (СМР) возможных случаев применения химоружия в Сирии об инциденте в Хан-Шейхуне. Авторы доклада возложили вину за применение химоружия на правительство Сирии. Заместитель постпреда  России при ООН Владимир Сафронков заявил, что доклад имеет «весьма посредственное качество» и не выдерживает критики.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #госдеп #климат #соглашение
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