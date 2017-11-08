Представитель Госдепа съязвила о желании Сирии выполнять соглашение по климату

В Избранное

Вашингтон, 8 ноября. Представитель Госдепа США Хизер Науэрт язвительно ответила на замечание журналиста о том, что Сирия решила присоединиться к Парижскому соглашению, тогда как США рискуют остаться изгоем в вопросах сохранения климата.

«Сирии нужно сначала озаботиться тем, чтобы не травить газом свой собственный народ», — заявила Науэрт.

Представитель Госдепа подчеркнула, что 40% энергетики США работает на угле. По словам Науэрт, Соединенные Штаты будут рады заключить сделку по климату, которая будет выгодна для промышленности страны.

Ранее Газета.ru сообщила о намерении Сирии присоединиться к Парижскому соглашению. Республика стала последней страной, которая объявила о намерении исполнять его требования. Тогда как США стали единственной страной, объявившей о выходе из него.

Напомним, шутка представителя Госдепа могла быть вызвана публикацией доклада Совместного механизма по расследованию (СМР) возможных случаев применения химоружия в Сирии об инциденте в Хан-Шейхуне. Авторы доклада возложили вину за применение химоружия на правительство Сирии. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что доклад имеет «весьма посредственное качество» и не выдерживает критики.