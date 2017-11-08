Глава комиссии ООН и ОЗХО обвинил Дамаск в применении зарина в Хан-Шейхуне

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Нью-Йорк, 8 ноября. Глава Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) (СМР) Эдмон Муле обвинил сирийские власти в использовании зарина в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года. Соответствующий доклад был представлен ООН накануне.

«Проанализировав весь массив полученной информации, можно с уверенностью заявить, что САР несет ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне», – заявил Муле.

По его словам, комиссии не удалось установить «конкретных лиц», стоявших за проведением данной атаки. Муле подчеркнул, что его комиссия провела анализ восьми возможных сценариев и пришла к выводу, что инцидент не мог быть подстроен, чтобы переложить вину на руководство Сирии. По его словам, в ходе расследования была использована информация, полученная от двенадцати государств, а также показания свидетелей.

Напомним, что Россия ранее наложила вето на подготовленную США резолюцию о продлении мандата следственной комиссии до ноября 2018 года, призвав дождаться публикации очередного доклада этой комиссии.