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Глава комиссии ООН и ОЗХО обвинил Дамаск в применении зарина в Хан-Шейхуне
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    Глава комиссии ООН и ОЗХО обвинил Дамаск в применении зарина в Хан-Шейхуне

    3:00  8 Ноября 2017
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    Глава комиссии ООН и ОЗХО обвинил Дамаск в применении зарина в Хан-Шейхуне

    Нью-Йорк, 8 ноября. Глава Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) (СМР) Эдмон Муле обвинил сирийские власти в использовании зарина в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года. Соответствующий доклад был представлен ООН накануне.

    «Проанализировав весь массив полученной информации, можно с уверенностью заявить, что САР несет ответственность за применение зарина в Хан-Шейхуне», – заявил Муле.

    По его словам, комиссии не удалось установить «конкретных лиц», стоявших за проведением данной атаки. Муле подчеркнул, что его комиссия провела анализ восьми возможных сценариев и пришла к выводу, что инцидент не мог быть подстроен, чтобы переложить вину на руководство Сирии. По его словам, в ходе расследования была использована информация, полученная от двенадцати государств, а также показания свидетелей.

    Напомним, что Россия ранее наложила вето на подготовленную США резолюцию о продлении мандата следственной комиссии до ноября 2018 года, призвав дождаться публикации очередного доклада этой комиссии.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #сб #озхо #зарин #муле #оок
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