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Россия предложила повысить эффективность работы СМР ОЗХО-ООН по Сирии
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    Россия предложила повысить эффективность работы СМР ОЗХО-ООН по Сирии

    2:45  8 Ноября 2017
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    Россия предложила повысить эффективность работы СМР ОЗХО-ООН по Сирии

    Нью-Йорк, 8 ноября. Россия предложила повысить эффективность работы миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР). Об этом со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова сообщает РИА Новости.

    Дипломат подчеркнул, что без повышения эффективности СМР останется средством сведения счетов с руководством Сирии.

    «Убеждены, что механизм, обличенный столь высокой ответственностью, не может продолжать работу в таком ключе. Без коренной перестройки он останется слепым орудием для сведения счетов с властями Сирии», — отметил Сафронков.

    Напомним, ранее сообщалось что постпред США при ООН Никки Хейли заявила о намерении американской делегации распространить обновленный проект резолюции по СМР уже в конце этого дня. Хейли отметила, что США согласны с некоторыми пунктами в подготовленном Россией варианте проекта резолюции. Дипломат подчеркнула, что у США есть желание сотрудничать с РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #оон #озхо #смр
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