Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

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Киев, 8 ноября. На рассмотрение Верховной рады Украины была внесена поправка в закон о реинтеграции Донбасса, подразумевающая разрыв официальных дипломатических отношений с Россией. Соответствующую поправку внес депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник.

Предполагается, что новый закон «о реинтеграции Донбасса» поддержит большинство парламентариев. Рассмотрение этого документа пройдет в Раде 16 ноября. Если документ будет подписан президентом Украины, то все российские дипломатические учреждения на Украине (как и украинские в России) будут закрыты.

СМИ предполагают, что в таком случае представлять интересы Украины в России будет Белоруссия или Швейцария. Несмотря на то, что сам Порошенко, предположительно, против подобного закона, по мнению украинской прессы, за его принятие проголосует большинство депутатов Верховной Рады.