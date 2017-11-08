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Украина
Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ
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    Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

    2:38  8 Ноября 2017  /обновлено: 2:41  08 Ноября 2017
    343

    Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

    Киев, 8 ноября. На рассмотрение Верховной рады Украины была внесена поправка в закон о реинтеграции Донбасса, подразумевающая разрыв официальных дипломатических отношений с Россией. Соответствующую поправку внес депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник.

    Предполагается, что новый закон «о реинтеграции Донбасса» поддержит большинство парламентариев. Рассмотрение этого документа пройдет в Раде 16 ноября. Если документ будет подписан президентом Украины, то все российские дипломатические учреждения на Украине (как и украинские в России) будут закрыты.  

    СМИ предполагают, что в таком случае представлять интересы Украины в России будет Белоруссия или Швейцария. Несмотря на то, что сам Порошенко, предположительно, против подобного закона, по мнению украинской прессы, за его принятие проголосует большинство депутатов Верховной Рады.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #киев #украина #рада #отношения
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