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Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков
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    Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

    2:15  8 Ноября 2017
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    Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

    Нью-Йорк, 8 ноября. Результаты расследования, которое было проведено комиссией ООН и ОЗХО в Сирии не выдерживают никакой критики. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.

    Он указал, что итоги расследования «глубоко разочаровывают», а сам представленный доклад – «весьма посредственного качества». По мнению Сафронкова, вышедший 26 октября отчет, как и содержащиеся в нем выводы, «не выдерживают никой критики».

    По словам дипломата, инцидент в Хан-Шейхуне, произошедший 4 апреля, мог быть подстроен боевиками, однако следователи возложили ответственность за него на Дамаск. Сафронков указал, что Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию (СМР) химических атак работал дистанционно, отказавшись прибыть на место произошедшего. Кроме того, по его словам, раздел по Хан-Шейхуну содержит слишком много оборотов в сослагательном наклонении.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #оон #озхо #совбез #сафронков #доклад
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