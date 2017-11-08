Сирия: специалисты ОЗХО проверяют последние объекты по производству химоружия в САР

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Нью-Йорк, 8 ноября. Сотрудники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к проверке двух последних объектов по производству химоружия в Сирии. Об этом на заседании в Совбезе ООН заявила высокий представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Накамицу отметила, что проверить объекты ранее было невозможно из-за проходивших в районе их размещения боевых действий.

«После продолжительных задержек, вызванных ситуацией с безопасностью, два стационарных объекта теперь доступны. ОЗХО в настоящий момент находится на этих объектах для проверки их состояния», — заявила она.

При вступлении в ОЗХО в 2013 году Сирийская Арабская Республика задекларировала 27 объектов по производству химоружия. Ранее эксперты организации уже проверили уничтожение 25 из них. Об уничтожении оставшихся двух ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов. По словам генерала, находившиеся на подконтрольной экстремистам территории объекты были уничтожены российскими специалистами.