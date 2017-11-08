Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Представитель Госдепа съязвила о желании Сирии выполнять соглашение по климату
Весь мир
Сирия: специалисты ОЗХО проверяют последние объекты по производству химоружия в САР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: специалисты ОЗХО проверяют последние объекты по производству химоружия в САР

    2:17  8 Ноября 2017  /обновлено: 2:39  08 Ноября 2017
    36

    Сирия: специалисты ОЗХО проверяют последние объекты по производству химоружия в САР

    Нью-Йорк, 8 ноября. Сотрудники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к проверке двух последних объектов по производству химоружия в Сирии. Об этом на заседании в Совбезе ООН заявила высокий представитель организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

    Накамицу отметила, что проверить объекты ранее было невозможно из-за проходивших в районе их размещения боевых действий.

    «После продолжительных задержек, вызванных ситуацией с безопасностью, два стационарных объекта теперь доступны. ОЗХО в настоящий момент находится на этих объектах для проверки их состояния», — заявила она.

    При вступлении в ОЗХО в 2013 году Сирийская Арабская Республика задекларировала 27 объектов по производству химоружия. Ранее эксперты организации уже проверили уничтожение 25 из них. Об уничтожении оставшихся двух ранее заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов. По словам генерала, находившиеся на подконтрольной экстремистам территории объекты были уничтожены российскими специалистами.

    Автор: Виталий Малясев
    #сирия #оон #химоружие #озхо
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        334
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        70
        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        0:56   8 Ноября 2017
        385
        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        23:05   7 Ноября 2017
        265