Путин поздравил жительницу Черкесска, прошедшую войну, с юбилеем

Черкесск, 8 ноября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ветерану Великой Отечественной войны Прасковье Чумаченко, отпраздновавшей 95-летний юбилей.

Как сообщает телеканал «Архаз 24», Чумаченко отпраздновала юбилей в кругу самых близких и родных людей. Поздравить ветерана пришли члены правительства Карачаево-Черкесской Республики, сотрудники мэрии столицы республики и совет ветеранов.

Высокие гости вручили юбиляру поздравительную телеграмму от президента РФ.

«Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли», — говорится в послании Путина.