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Путин поздравил жительницу Черкесска, прошедшую войну, с юбилеем
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    Путин поздравил жительницу Черкесска, прошедшую войну, с юбилеем

    2:15  8 Ноября 2017
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    Путин поздравил жительницу Черкесска, прошедшую войну, с юбилеем

    Черкесск, 8 ноября. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму ветерану Великой Отечественной войны Прасковье Чумаченко, отпраздновавшей 95-летний юбилей.

    Как сообщает телеканал «Архаз 24», Чумаченко отпраздновала юбилей в кругу самых близких и родных людей. Поздравить ветерана пришли члены правительства Карачаево-Черкесской Республики, сотрудники мэрии столицы республики и совет ветеранов. 

    Высокие гости вручили юбиляру поздравительную телеграмму от президента РФ.

    «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы выстояли в годину тяжелых испытаний, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Опаленная войной молодость, вся Ваша жизнь всегда будут служить для нас и для будущих поколений ярким примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли», — говорится в послании Путина.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #ветераны #вов
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