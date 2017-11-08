ЕС готовит новые санкции против Сирии после обвинений в химатаках – Могерини

В Избранное

Брюссель, 8 ноября. Руководство Евросоюза рассматривает новые санкции против Сирии после презентации доклада совместного механизма ООН – ОЗХО по расследованию химических атак в стране. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

По ее словам, ЕС ранее неоднократно принимал меры после каждого случая подтверждения использования химического оружия в Сирии.

«В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность», – приводит слова Могерини РИА Новости.

Она добавила, что Евросоюз призывает все страны принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия в Сирии.