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Политика
ЕС готовит новые санкции против Сирии после обвинений в химатаках – Могерини
Политика
ЕС готовит новые санкции против Сирии после обвинений в химатаках – Могерини
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    ЕС готовит новые санкции против Сирии после обвинений в химатаках – Могерини

    1:53  8 Ноября 2017
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    ЕС готовит новые санкции против Сирии после обвинений в химатаках – Могерини

    Брюссель, 8 ноября. Руководство Евросоюза рассматривает новые санкции против Сирии после презентации доклада совместного механизма ООН – ОЗХО по расследованию химических атак в стране. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    По ее словам, ЕС ранее неоднократно принимал меры после каждого случая подтверждения использования химического оружия в Сирии.

    «В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность», – приводит слова Могерини РИА Новости.

    Она добавила, что Евросоюз призывает все страны принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее использование химического оружия в Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #санкции #сирия #ес #могерини #химическое оружие
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