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Политика
ЕС готовит новые санкции против Сирии после обвинений в химатаках – Могерини
Политика
ЕС призывает Совбез ООН продлить мандат миссии ООН-ОЗХО 
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    ЕС призывает Совбез ООН продлить мандат миссии ООН-ОЗХО 

    1:57  8 Ноября 2017
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    ЕС призывает Совбез ООН продлить мандат миссии ООН-ОЗХО 

    ООН, 8 ноября. Евросоюз поддерживает работу миссии ООН-ОЗХО по расследованию химатак в Сирии и призывает Совет Безопасности ООН продлить ее мандат. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

    Могерини подчеркнула, что «ЕС полностью поддерживает работу Совместного механизма ООН — ОЗХО». По ее мнению, профессионализм миссии заслуживает доверия. 

    «СМР должен продолжить свою ценную работу. Поэтому мы призываем Совет Безопасности ООН сохранить полномочия СМР по проведению расследований», — цитирует слова Могерини РИА Новости.

    ЕС призывает Совбез ООН продлить мандат миссии ООН-ОЗХО 

    Напомним, мандат СМР истекает 17 ноября. 24 октября США внесли на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии. Однако российская сторона заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуну и Умм-Хошу.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #ес #могерини #химоружие #совбезоон
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