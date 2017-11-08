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Политика
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Новости Сирии
Сирия: САА показала запасы оружия ИГ, захваченные в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: САА показала запасы оружия ИГ, захваченные в Дейр-эз-Зоре

    1:42  8 Ноября 2017  /обновлено: 2:02  08 Ноября 2017
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    Сирия: САА показала запасы оружия ИГ, захваченные в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор (Сирия), 8 ноября. Сирийская армия продемонстрировала большое количество оружия и боеприпасов ИГ, которые были оставлены боевиками в Дейр-эз-Зоре.

    Агентство Fars News опубликовало видео, на котором САА демонстрирует захваченные в Дейр-эз-Зоре запасы оружия боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ). На записи видно огромное количество стрелкового оружия и различных боеприпасов.

    Сирия: САА показала запасы оружия ИГ, захваченные в Дейр-эз-Зоре

    Ранее во вторник сообщалось, что боевики ИГ провели массированную атаку с применением заминированных автомобилей на позиции САА к северу от насосной станции Т2 в Дейр-эз-Зоре. Подразделениям САА удалось отразить нападение. Боевики понесли тяжелые потери.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #дейр-эз-зор
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