Сирия: САА показала запасы оружия ИГ, захваченные в Дейр-эз-Зоре

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Дейр-эз-Зор (Сирия), 8 ноября. Сирийская армия продемонстрировала большое количество оружия и боеприпасов ИГ, которые были оставлены боевиками в Дейр-эз-Зоре.

Агентство Fars News опубликовало видео, на котором САА демонстрирует захваченные в Дейр-эз-Зоре запасы оружия боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в РФ). На записи видно огромное количество стрелкового оружия и различных боеприпасов.

Ранее во вторник сообщалось, что боевики ИГ провели массированную атаку с применением заминированных автомобилей на позиции САА к северу от насосной станции Т2 в Дейр-эз-Зоре. Подразделениям САА удалось отразить нападение. Боевики понесли тяжелые потери.

1 Организация запрещена на территории РФ.