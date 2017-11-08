Сирия: САА провела контратаку на позиции «Джебхат ан-Нусры» под Хамой

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Дамаск, 8 ноября. Бойцы Сирийской Арабской армии при поддержке танков и артиллерии провели контратаку на позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) в районе холма Ум-Хазим к северу от Хамы. Об этом сообщает издание «Мураселон».

Артиллерия САА провела артиллерийскую подготовку перед штурмом позиции «ан-Нусры» бойцами САА.

Как сообщается, командование САА отправило на данный участок фронта подкрепления – элитные подразделения САА «Силы Тигра». Они будут принимать участие в боевых действиях к северу от Хамы.

Напомним, что ранее террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» попыталась провести массовое наступление на позиции правительственных сил под Хамой.

1 Организация запрещена на территории РФ.