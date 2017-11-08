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Сирия: САА провела контратаку на позиции «Джебхат ан-Нусры» под Хамой
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    Сирия: САА провела контратаку на позиции «Джебхат ан-Нусры» под Хамой

    1:34  8 Ноября 2017
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    Сирия: САА провела контратаку на позиции «Джебхат ан-Нусры» под Хамой

    Дамаск, 8 ноября. Бойцы Сирийской Арабской армии при поддержке танков и артиллерии провели  контратаку на позиции террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) в районе холма Ум-Хазим к северу от Хамы. Об этом сообщает издание «Мураселон».

    Артиллерия САА провела артиллерийскую подготовку перед штурмом позиции «ан-Нусры» бойцами САА.

    Как сообщается, командование САА отправило на данный участок фронта подкрепления – элитные подразделения САА «Силы Тигра». Они будут  принимать участие в боевых действиях к северу от Хамы.

    Напомним, что ранее террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» попыталась провести массовое наступление на позиции правительственных сил под Хамой.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #хама #саа #ан-нусра
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